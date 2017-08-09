Юрист: Генпрокуратуре нужно расследовать преступную распродажу имущества Фондом гарантирования

Ранее правоохранители сообщили о хищениях преступной группой депозитных компенсаций

Хищения в работе Фонда гарантирования вкладов физлиц должны расследоваться не только в подразделениях, занимающихся выплатами компенсаций по депозитам, но и в департаментах по претензионной работе, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Из Фонда гарантирования вкладов украли 6,5 млн грн

"По этой части к чиновникам просто масса вопросов, особенно по сделкам, которые были проведены до перехода ФГВФЛ на ProZorro, когда недвижимость, земельные участки и другие активы уходили с молотка за копейки. Все это происходило на фоне крупных выплат вкладчикам. Выходит, что активы проблемных банков разворовывались, а для выплат компенсаций активно эмитировалась гривна и разваливалась экономика. Здесь точно есть, что расследовать", - отметил он.

Напомним, что вчера Генпрокуратура заявила о раскрытии преступной группы, которая завладела средствами Фонда на 6,5 млн грн. Больше 80 человек были уличены в подделки документов и мошенничестве. Следствием доказано более 600-от эпизодов преступной деятельности.

В ГПУ не уточнили, расследуются ли какие-либо другие виды деятельности ФГВФЛ, и фиксируются ли там правонарушения, поэтому юристы могли лишь строить предположения на этот счет.

Покупателям заграничной недвижимости придется доказать чистоту своих денег

"Более ранние подозрительные продажи имущества проблемных банков имеет смысл расследовать. По новым же распродажам активов вряд ли что-то удастся доказать. Поскольку были изменены процедуры, и чиновники могут законно опускать стоимость залогов и задешево продавать имущество. Нередко оно отходит все тем же олигархам-должникам. Зачем выплачивать крупный кредит в проблемном банке, когда можно выждать и на третьи-четвертые торги выкупить свой же залог через подставные компании, и уйти от ответственности? Проще договориться за откат. С одной стороны, налицо сговор и факты коррупции, а с другой - это сложно доказать, поскольку под схемы переписали официальные процедуры", - развел руками Кравец.

Український Бізнес Ресурс

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