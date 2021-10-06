З 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії

З 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2,6 тис. грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що Кабмін збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на понад 18 млрд грн. Саме це дасть можливість планово підвищити пенсії з 1 грудня.

Денис Шмигаль пояснив, що підвищення мінімальної пенсії в Україні відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн.

- Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов'язок держави та українського уряду, - запевнив очільник Кабміну.

Днями міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у 2022 році планується підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років.

Зокрема, йдеться про пенсіонерів із повним стажем. Для них розмір мінімальної пенсії наступного року не може бути меншим, ніж 3 тис. грн.

Станом на сьогодні повний стаж для чоловіків становить 35 років, а для жінок - 30 років. За наявності меншого стажу мінімальна пенсія для українців віком від 70 років визначатиметься пропорційно.