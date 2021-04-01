З 1 квітня підвищується пенсійний вік для жінок до 60 років. Це підвищення передбачено законодавством, ухваленим ще у 2011 році, передає УНН.

"З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде підвищено до 60 років. Так, у 2020 році жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років і 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після досягнення 60 років - у 2021 році", - пояснили у ПФУ.

Повідомляється, що страховий стаж необхідний для призначення пенсії за віком також поступово збільшується, та становить у 2020 році - 27 років, у 2021 році - 28 років. Щорічно вимоги щодо страхового стажу зростатимуть на один рік та у 2028 році складе 35 років.

Також пояснюється, що щоб отримувати пенсію в розмірі не меншому за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, недостатньо лише досягти пенсійного віку та мати необхідних 27 років страхового стажу у 2020 році.

Тільки при наявності у жінок страхового стажу 30 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Додамо, що нововведення передбачене законом про підвищення пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років, ухваленим ще у 2011 році. Так, згідно з ним щороку пенсійний вік для жінок збільшувався на пів року. У 2021 році відбудеться останній етап такого підвищення.

З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Збільшення виплат мало сягати 11%, або в середньому 300 грн. Підвищення пенсій стосується більш ніж 8 млн пенсіонерів.

При цьому Пенсійний фонд вже з початку цього року "дотаційний". Як дослідили аналітики, через те, що ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. Так, у першому місяці року ПФ не повернув Держказначейству 3 млрд грн позики. За даними Держказначейства, на 1 березня 2021 року борг Пенсійного фонду перед ним сягав 65,818 млрд грн, з яких 3,739 млрд грн - за позиками 2021 року, тоді як на початок року загальний борг становив 62 млрд грн.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказують аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від часу запровадження чергової індексації пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважується, будуть ризики зростання "діри" в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. Обсяг асигнувань з Держбюджету на виплати пенсій, надбавок та підвищень та дефіциту ПФУ наразі сягає 195,3 млрд грн, з яких 21,7 млрд грн спрямовано на покриття дефіциту коштів Фонду (у бюджеті Фонду на 2020 рік - 38,45 млрд гривень).

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше - 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.