З Держрезерву розікрали 2700 вагонів зерна, передбаченого на випадок форс-мажору в Україні

У Тернопільській області зі складів Держрезерву вкрали зерна на понад 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій у країні. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, інформує пресслужба МВС.

Так, на складах територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області аудиторська перевірка виявила нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень. Для цієї кількості зерна знадобилися б майже 2700 вагонів.

"Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану "подушку безпеки" 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали. Мовчати про це - означає закрити очі й залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії. Так не можна, бо це - злочин проти власних громадян. А ці так звані "миші" мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії по закону", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Слідчі Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.