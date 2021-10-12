З "Кузні на Рибальському" стягнуть понад 47,3 мільйона штрафу - прокуратура

Приватне акціонерне товариство "Завод "Кузня на Рибальському" заплатить 47,3 млн грн штрафу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у Господарському суді м. Києва домоглися стягнення з приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" 47,3 млн грн штрафних санкцій", - ідеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що в листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним акціонерним товариством був укладений державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно- модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Підприємство свої зобов'язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених як попередня оплата, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, заявляють в ОГП.

У зв'язку із цим Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій.

"Таким чином, за втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб'єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення", - наголошують в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури АР Крим і зобов'язав латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic сплатити Україні борг у 150 тисяч гривень за надання аеронавігаційних послуг під час польотів над Чорним морем.