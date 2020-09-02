З жовтня Нацбанк виведе з обігу 25 копійок

З 1 жовтня 2020 року Національний банк виведе з обігу монету 25 копійок. Про це під час брифінгу заявив зступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року", - заявив він. Причини вилучення з обігу

Монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік. Завдяки їхньому вилученню з обігу ця проблема вирішиться.

Вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить готівкові розрахунки.

Воно не матиме впливу на інфляцію, оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 копійкам).

Минфин

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