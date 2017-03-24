За 5-7 лет в Украине должны появиться нормальные дороги - Гройсман

Благодаря реформированию таможни в государственную казну с начала года поступило дополнительно более 2 млрд грн, которые можно пустить на ремонт дорог в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"За два месяца 2017-го года перевыполнение таможни, которое мы можем направить на дорогу, равно около 2 млрд грн плюсом. Это говорит о том, что на таможнях начали наводить порядок. Но говорить сегодня о том, что таможня работает эффективно, невозможно. Там есть еще достаточно серьезные скрытные резервы. Считаем, март тоже будет показательным", - сказал он.

По словам премьера, в этом году на ремонт дорог выделено 15 млрд грн из бюджета плюс 15 млрд через репрофайлинг Национального банка, который определен законом.

"Наша задача сегодня - за 5-7 лет навести порядок на украинских дорогах", - подытожил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для того, чтобы в Украине дороги были европейского качества, нужно минимум 50 млрд грн в год в течение 5 лет.