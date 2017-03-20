За два года золотовалютные резервы выросли до $15,5 миллиарда

Золотовалютные резервы Украины выросли с февраля 2015 года с практически $5 млрд до $15,5 млрд.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на пятом заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Золотовалютные резервы таяли, словно снег весной, и на февраль 2015 года высохли практически до $5 млрд. Сегодня они составляют $15,5 миллиарда", - сказал он.

Президент подчеркнул, что кредиты от МВФ пошли именно в золотовалютные резервы страны. "Именно туда в первую очередь пошли средства, полученные от международных финансовых организаций и 100% средств от Международного валютного фонда. Все слышали, как безответственные политиканы утверждают о том, деньги были проедены, украдены или использованы не по назначению. Это сплошная, тотальная и безответственная ложь. Каждая копеечка, которую Украина получила от МВФ, бережно хранится в золотовалютных резервах государства и работает на стабильность национальной денежной единицы, на доверие к украинскому государству, экономике и финансово-банковской системе", - заявил он.

Порошенко добавил, что также продолжает оставаться относительно неизменным курс гривни: "И курс гривни (где здесь дерево, чтобы постучать?) уже третий год остается гибким, но относительно неизменным".

"Без резких колебаний для бизнеса и населения, хотя "блокадники" и здесь создали дополнительные риски", - добавил он.