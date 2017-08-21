За два месяца 8 сотрудников Минюста получили премий на более чем 23 миллиона гривен

Восемь чиновников Министерства юстиции получили вознаграждений на более чем на 23 миллиона гривен только за два месяца в 2017 году.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос сайта "Слова и Дела" о высокой зарплаты одного из сотрудников ведомства.

"Что касается сообщения о существенных изменениях в имущественном положении, отмечаем, что информация, поданная заместителем директора департамента - начальником отдела принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Минюста Ириной Ярушевской, соответствует действительности", - отметили в Министерстве.

Ярушевская за июнь получила зарплату вместе с вознаграждением в размере 1,815 млн грн. Кроме нее, еще семеро сотрудников получили денежные выплаты, которые превышали 1 млн грн. Больше всех из этого списка получил главный госисполнитель отдела принудительного исполнения решений департамента госисполнительной службы Минюста Иван Нещадим - 8 млн 862 тыс. 19 грн (~341 тыс. долларов).