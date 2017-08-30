За год в Украине подорожали "социальные" продукты: перечень

По состоянию на 21 августа за последний год подорожали двадцать две позиции из двадцати трех в списке социальных продуктов питания

По состоянию на 21 августа за последний год подорожали 96% продуктов питания из социального списка.

Об этом сообщил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские новости.

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"По состоянию на 21 августа за последний год подорожали двадцать две позиции из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, а это почти 96% от общего, причем их подорожание значительно больше уровня инфляции, который составил в 2016 году 12,4%. При этом все виды мяса подорожали более чем на 30%: говядина - на 31%, курятина - на 34%, а свинина - на 44%. Если же брать овощи, то подорожание составляет от 47 до 115%, молочных продуктов - от 31 до 37%, сахара - 20% ", - написал он.

По словам Дорошенко, абсолютным лидером по удорожанию стала молочная продукция и мясо, масло сливочное прибавило в цене 38,5 грн на 1 килограмм, свинина - 30,3 грн, говядина - 25,3 грн, сыр мягкий - 22 4 грн, сало - 13,6 грн, тушка куряча- 13,4 грн. Теперь килограмм масла сливочного можно купить по средней цене 144,1 грн за килограмм, свинины - 99 грн, говядины - по 107,1 грн, сырая мягкого - 94,6 грн, сала - 49,6 грн за кг, тушки куриной - 53,2 грн за килограмм.

Также отмечается, что "социальный" белый хлеб подорожал на 1,8 грн, и средняя его цена составляет 12,2 грн, а черный добавил 1,9 грн и стоит 12 грн за килограмм.

Как выглядели бы продукты, возьмись за их производство известные бренды

Капуста за год подорожала более чем в два раза, или на 3,2 грн, моркови - почти в два раза, или на 4 грн. По состоянию на 21 августа 2017 средняя цена белокочанной составляет 6 грн., А моркови 8,5 грн. за килограмм.

Только гречка по сравнению с прошлым годом просела в цене на 8,2 грн, соответственно теперь она стоит по 24,3 грн за кг.

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Український Бізнес Ресурс

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