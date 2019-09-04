За годы оккупации закрытые порты Крыма посетили более полутысячи иностранных судов - прокуратура

Украинские правоохранители расследуют 61 эпизод нарушения порядка въезда- выезда на аннексированный полуостров.

В прокуратуре насчитали более 600 суден-нарушителей

Более 600 иностранных суден в 2014-2019 годах посещали закрытые порты аннексированного Россией Крыма, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс- секретаря прокуратуры АР Крым (Киев) Екатерину Диденко.

"Начиная с 2014 года, на территорию временно оккупированного Крыма незаконно зашли более 600 суденв из разных стран", - рассказала журналистам Диденко.

По ее словам, сейчас управление СБУ в Крыму расследует четыре уголовных производства с 61 эпизодом нарушения суднами порядка въезда-выезда на территорию оккупированного полуострова. Процессуальное руководство в них осуществляется прокуратурой АР Крым.

Крымские морские порты (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) были закрыты по решению Кабинета министров Украины, после аннексии украинского полуострова Россией в 2014 году.

Незаконный заход в закрытые морпорты нарушает украинское и международное законодательство, и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, вплоть до уголовной.

Чаще всего нарушают запрет суда под флагом России. 10 августа украинские правоохранители обыскали танкер MRIYA. В июне 2015 года это же судно, но под названием VILGA, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Уголовное дело открыли по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины, судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов. 19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал танкер.

По материалам: Укринформ