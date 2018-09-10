За месяц цены в Украине не изменились - Госстат

В августе потребительские цены в Украине не изменились по сравнению с июлем

Потребительские цены в Украине в августе остались неизменнымипо сравнению с июлем , а с начала года их рост составил 3,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

В годовом выражении (по сравнением с августом прошлого года) инфляция выросла до 9%. В июле показатель составлял 8,9%.

Базовая инфляция в августе 2018 года составила 0,1%, а по итогам восьми месяцев она достигла 3,5%. В годовом выражении базовая инфляция составила 8,7%.

Напомним, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

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