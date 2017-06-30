За национализацию Приватбанка украинцы заплатят по 3,5 тыс. грн

Каждому украинцу со своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию Приватбанка.

Об этом в своей колонке заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Приватбанк был спасен средствами налогоплательщиков - средние затраты в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3 500 гривен", - сказал Ваврищук.

Кабинет Министров решил докапитализировать ПриватБанк на 38,5 млрд грн. Первый транш докапитализации составил 22,5 млрд грн. Капитал будет увеличен за счет выпуска ОВГЗ.