"За особливі заслуги": в Україні може з'явитися новий вид пенсій

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт No3002а про встановлення пенсій за особливі заслуги громадянам, нагородженим Почесною Грамотою ВРУ або Грамотою ВРУ.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, відповідний проєкт пропонує встановлювати пенсії за особливі заслуги громадянам, нагородженим Почесною грамотою ВР або грамотою Верховної ради України.

"Народні депутати погодилися із запропонованою ініціативою про необхідність підняття статусу нагороди Верховної Ради, однак, при цьому висловили різні думки з приводу того, якою має бути грошова виплата до нагороди: довічна або одноразова", - йдеться в повідомленні.

Члени комітету також висловилися про необхідність вироблення механізму позбавлення нагороди в разі наявності кримінальної справи. Зараз він відсутній.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що розмір середньої пенсії в Україні зросте до 7 тисяч гривень, і для цього відомство розробило спеціальну систему. Станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховувалось 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень. За останній квартал 2020 року розмір пенсій зріс на 96,91 грн або на 2,8%. За весь 2020 рік середній розмір пенсій зріс на 424,53 грн або на 13,8%. Станом на 1 січня середній розмір пенсій становив 3082,98 гривень.