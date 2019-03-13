За первый день субсидию деньгами в Сбербанке получило 11,1 тысячи украинцев - Кабмин

В первый день выплаты субсидий украинцам, которые не получают пенсии, такие субсидии получили 11,17 тысячи человек. Общая сумма полученных субсидий составила 19,4 миллиона гривен, сообщили в Кабинете министров Украины.

Всего на банковские карты украинцев начислили 333,4 миллиона гривен ($12 млн), из 204,22 тысяч денежных переводов.

Напомним, с 12 марта украинцам, которые не получают пенсии, начали выплачивать субсидии деньгами.

6 февраля Кабинет министров Украины принял решение о переходе к выплате субсидий в денежной форме.

Напомним, что в правительстве готовятся к внедрению еще одного способа выплаты субсидий, который будет действовать параллельно с анонсированной ранее монетизацией. Субсидии предлагают выплачивать наличными.

Таким образом, в правительстве предлагают, чтобы с марта по май в Украине действовало параллельно две модели монетизации субсидий: утвержденная ранее, согласно которой средства будут поступать на счет в Ощадбанке, однако потребители не смогут ими воспользоваться; и новая, в рамках которой субсидии будут выплачивать непосредственно потребителям.

27 декабря 2018 года правительство приняло постановление о переходе к системе предоставления субсидий в денежной форме (монетизации). В частности, ею предусмотрено, что субсидии будут начислять на персональные счета потребителей, открытые в Ощадбанке, а оттуда их будут платить непосредственно на коммунальные услуги.

Отметим, что монетизация субсидий - это переход к модели, когда предназначенные населению субсидии выплачиваются в денежной форме, а не в виде скидки в тарифах.

Ранее в правительстве сообщали, что планируют завершить процесс монетизации субсидий к октябрю 2019 года.

В частности, переход на монетизацию субсидий состоится в 3 этапа. Первым этапом предусматривается, что с 1 января 2019 монетизируется субсидия для 100-150 тысяч семей, обратившихся за субсидиями с новым пакетом документов.

Начиная с мая состоится монетизация субсидий для тех домохозяйств, которым назначили субсидию на не отопительный сезон, а с 1 октября состоится полный переход на монетизацию субсидий.

Громадське телебачення

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