За последние 7 месяцев товарооборот между Украиной и США вырос в 2,5 раза, - Порошенко

За последние 7 месяцев товарооборот между Украиной и США вырос в 2,5 раза. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает пресс-служба украинского лидера.

"Это символ того, что мы рады американским компаниям на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и США. Это достижение эффективного сотрудничества между нашими странами", - сказал Порошенко.

В свою очередь Трамп заявил, что бизнес сейчас серьезно интересуется Украиной.

"Они видят значительный потенциал", - сказал президент США.

Напомним, Порошенко и Трамп обсудили экономическое сотрудничество и развитие сферы безопасности.

"Вместе с Дональдом Трампом отметили, что США и Украина укрепили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности со времени нашей последней встречи", - заявил Порошенко.

Встреча Трампа и Порошенко прошла в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel. Беседу лидеры стран начали с обсуждения укрепления украинско- американских отношений.