За Програмою 5-7-9 бізнесу вже видано кредитів на понад 40,8 млрд грн

Від старту програми банки-учасники видали 15 910 кредитів на загальну суму понад 40,8 млрд грн. З них 17 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 5,7 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 18 млрд грн в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (50%), торгівлі та виробництва (23%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

За останній тиждень банки-учасники програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписали 504 договори на суму майже 1,3 млрд грн. Зокрема, майже 900 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. 315 млн грн - це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, а сума інвестиційних кредитів склала 96 млн грн.

Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 30 банками: Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, Банк Львів, Банк ПУМБ, Банк Альянс, Райффайзен Аваль, ТАС Комбанк, Банк Восток, Кредо Банк, Банк Глобус, Альфа Банк, Полікомбанк, Мегабанк, Креді Агріколь, Кредит Вест банк, ОТП Банк, Агропросперіс Банк, Прокредіт Банк, Акордбанк, Банк Український капітал, МТБ Банк, Піреус Банк, Асвіо Банк, АТ КІБ, МетаБанк, Банк Південний, Радабанк, Банк Кредит Дніпро.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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