За рік в окупованому Криму запаси води скоротилися втричі

Станом на кінець 2020 року загальний запас води в окупованому Криму становив 31,3 мільйона кубометрів, що на 61 мільйон кубометрів менше, ніж у 2019.

Про це повідомляє "Кримське управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.

"Загальний сумарний запас води до кінця року становив 31,308 млн куб. м, що на 5, 364 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 61,672 млн менше, ніж рік тому", - резюмували у відомстві.

Зазначається, що грудень і січень це місяці з найбільшою кількістю опадів холодного періоду року, але в грудні, як і в попередні місяці, у басейнах річок спостерігався значний недобір.

Так у басейнах кримських річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгир опадів випало в обсязі 12-15% від норми, у басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму, опадів було - 42-50% від норми, в басейнах інших річок - 24- 40% від норми.

Крім того, опади, що випали у Кримських горах також були незначними - від 27 до 40% від норми.

Все це разом з високою температурою повітря не призвело до поліпшення природного стоку в кримські водосховища.

"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і в млн куб. м становив: Білогірське - 0,475, Сімферопольське - 0,302, Щасливе - 0,108. В Партизанське і Чорноріченське водосховища приплив води був відсутній", - відзвітували у відомстві.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України Росія готова атакувати Херсонщину для відновлення водопостачання в окупованому Криму.

Раніше Резніков назвав умови відновлення водопостачання до окупованого Криму.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

Крім того, в РНБО заявили, що очікують появи російської ядерної зброї в окупованому Криму.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Росія розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, створюючи загрози Європейському континенту та світу.

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