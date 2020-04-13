За тиждень зареєстрованих безробітних в Україні стало більше на 36 000

Кількість безробітних в Україні за тиждень зросла на 36 000 чоловік - до 388 000, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на відповідь Державної служби зайнятості.

Згідно з повідомленням, на 13 квітня в країні зареєстровано 388 000 безробітних, що на 70 000 осіб (22%) більше порівняно з показником на цю ж дату минулого року.

Найбільше число безробітних реєструється в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській і Львівській областях, повідомили у відомстві.

В середньому минулого тижня статус безробітного отримували близько 7 000 громадян на день, свідчать дані служби.

За останні два тижні березня центри зайнятості у всій країні не вели облік нових звернень у зв'язку з переходом на дистанційну роботу.

За оцінками Торгово-промислової палати України, насправді кількість безробітних у період карантину фактично збільшилася на 0,5-0,7 млн осіб і становить 2-2,2 млн осіб. При цьому в організації відзначали, що в Україні близько 3,5 млн осіб працюють у тіньовому секторі. З них у галузях, які найбільш страждають від карантину, - близько 1 млн осіб. Офіційно в цих галузях працюють ще близько 2,9 млн осіб. Таким чином, всього через карантин вимушено не працюють близько 4 млн осіб.

У США за два тижні карантину люди подали понад 6 млн заяв на одержання допомоги із безробіття.