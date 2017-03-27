За три года Украина увеличила экспорт яблок в ЕС в 347 раз

В 2016 г. экспорт яблок, груш и айвы из Украины вырос в 2,8 раза. Об этом сообщает УКАБ.

В частности, поставки яблок из Украины в страны ЕС выросли в 2016 г. в 347 раз до 1,12 тыс. т. по сравнению с периодом до подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС (2013 г.). Реализация яблок в страны Азии за 2013-2016 гг. выросла в 55 раз до 1,21 тыс. т.

Наибольшая доля продаж яблок за рубеж приходится на Беларусь, куда Украина нарастила поставки за 2014-2016 гг. в 63 раза до 9,4 тыс. т. Таким образом Беларусь остается реэкспортером украинских яблок в РФ.

Почти весь экспорт семечковых из Украины приходится именно на яблоки - 95%, другие семечковые фрукты (груши, айва) занимают незначительную долю экспорта данной группы фруктов. Поставки за рубеж составляют 4% объема валового сбора таких фруктов. В основном семечковые поставляются на внутренний рынок. В прошлом году в Украине было реализовано 213 тыс. т семечковых фруктов.

В 2016 г. украинские производители продавали яблоки в азиатские стран по средней цене $0,44/кг, в ЕС - $0,22/кг. В Беларусь украинские компании дешевую продукцию по цене $0,17/кг. При этом средняя цена яблок на внутреннем рынке Украины в 2016 г. составила $0,18/кг.