"Зачистка" Госгеокадастра: Уже уволили 17 руководителей, и это не конец

Правительство за полтора месяца уволило уже 17 руководителей Госгеокадастра в областях, однако этим увольнения в этом ведомстве не ограничатся

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук в своем видеоблоге, сообщает Depo.ua.

"Также на этой неделе мы отстранили от выполнения обязанностей руководителя Госгеокадастра в Киевской области. Это уже 17-й руководитель в области, который нами отстранен или уволен за последние полтора месяца в этом ведомстве. Госгеокадастр прогнил из-за коррупции. И мы будем увольнять до тех пор, пока у нас не будет уверенности в том, что населению предоставляются качественные услуги и коррупция в земельных отношениях прекратилась", - сказал Гончарук.

Он добавил, что ожидает окончания конкурса на председателя Госгеокадастра Украины до конца недели.

Напомним, 23 октября Кабинет Министров Украины утвердил текст законопроекта о национальной системе геопространственных данных.

11 октября премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение до 1 августа 2020 года внести все земли сельскохозяйственного назначения государственной формы в Государственный земельный кадастр.

10 октября в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявили, что планируют провести инвентаризацию всех государственных земель накануне введения рынка сельскохозяйственной земли.

В конце сентября в Госгеокадастре похвастались данными и популярностью среди украинцев.

19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для полноценного внедрения земельной реформы необходимо навести порядок в Государственном земельном кадастре, потому что там происходит "трэш" и работают "преимущественно коррупционеры".

В тот же день стало известно, что за неделю правительство уволило восемь сотрудников Госгеокадастра.

Depo

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