Задержаны 6 человек, причастных к хищению средств проекта "Стена" - НАБУ

Детективами Национального антикоррупционного бюро проводятся обыски в трех городах в рамках расследования дела о хищениях на проекте "Стена".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщается, обыски проводятся в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове. Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц.

Напомним, сегодня, 8 августа, детективами НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования дела о хищениях на проекте "Стена" были задержаны 6 человек.

Отметим, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" по обустройству усиленного инженерно-охранного сооружения на границе с Российской Федерацией детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

В ходе расследования детективы Бюро инициировали ряд судебных экспертиз, непосредственно выезжали на границу, с привлечением экспертов осуществляли досмотр участков с целью объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставление их с данными, которые содержатся в актах приема- передачи выполненных работ.

По материалам РБК-Украина