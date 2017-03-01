Захарченко "национализировал" 40 предприятий Украины, размещенных в "ДНР"

Террористы "ДНР" взяли под свое руководство около 40 предприятий, которые находятся под юрисдикцией Украины

Об этом заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, сообщает сепаратистский сайт "ДАН".

Он напомнил, что с сегодняшнего дня представители "республики" начнут процесс введения собственных руководителей на заводы и предприятия, которые находятся под украинской юрисдикцией. По его словам, пока никто из владельцев предприятий из Украины не выходил с террористами на связь.

"Около 40 предприятий под внешним управлением", - подчеркнул Захарченко.

