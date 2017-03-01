Захарченко "национализировал" 40 предприятий Украины, размещенных в "ДНР"

01 марта 2017, 15:09
 Экономика Источник: Еспресо TV

Террористы "ДНР" взяли под свое руководство около 40 предприятий, которые находятся под юрисдикцией Украины

Об этом заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, сообщает сепаратистский сайт "ДАН".

Он напомнил, что с сегодняшнего дня представители "республики" начнут процесс введения собственных руководителей на заводы и предприятия, которые находятся под украинской юрисдикцией. По его словам, пока никто из владельцев предприятий из Украины не выходил с террористами на связь.

"Около 40 предприятий под внешним управлением", - подчеркнул Захарченко.
 

Источник: Еспресо TV
 
 
 