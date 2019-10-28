Закон Кабмина по игорному бизнесу ставит под угрозу иностранные инвестиции, - эксперт

Проект правительственного закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр" делает привлечение иностранных игроков на рынке попросту невозможным. Такое мнение высказал эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Текст законопроекта уже опубликован на сайте Верховной рады.

Как отмечает эксперт, легализация игрового бизнеса была одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Еще на этапе предвыборной борьбы он заявлял о том, что Украина намерена привлечь дополнительные инвестиции благодаря развитию рынка азартных игр в стране.

"В частности, еще в августе, в своем выступлении на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, Зеленский заявил, что планируемая легализация азартных игр должна будет способствовать развитию туристического кластера региона возле Черного моря, и призвал турецкий бизнес участвовать в этом процессе. Но для того, чтобы инвестор чувствовал поддержку и внимание со стороны государства ему нужны четкие и понятные правила игры. И, конечно же, разумные условия для входа на рынок. К сожалению, проект правительственного закона не дает ответа на целый ряд важных вопросов, которые возникнут у любого международного инвестора. Более того, подрывает саму идею привлечения международных инвестиций в Украину, которую обещал Зеленский", - подчеркнул Кушнирук.

Как сообщалось, бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская заявила о том, что если рынок азартных игр будет легализован некачественно и непрофессионально, это нанесет огромный вред обществу.