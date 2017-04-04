Закон о создании Службы финансовых расследований должен быть принят до конца апреля - меморандум с МВФ

Законодательство о создании Службы финансовых расследований должно быть принято Верховной Радой до конца апреля 2017 года, говорится в опубликованном тексте меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

"Ожидается, что Верховная Рада примет закон о создании до конца апреля 2017 года новой гражданской службы, ответственной за расследования финансовых преступлений против государства, под управлением Минфина для замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями против государства в одном агентстве, избегая при этом дублирования функций", - говорится в тексте меморандума, обнародованном на сайте МВФ во вторник.

Как отмечается в документе, в составе новой финансовой полиции будет работать меньше сотрудников, при этом большинство из них будет набрано вне действующей системы правоохранительных органов. Кроме того, зарплаты у новой финансовой полиции будут более достойными, а оборудование - лучшим.

Сферы ответственности новой финансовой полиции и Государственной фискальной службы (ГФС) будут четко разграничены. В то же время между ними будет обеспечено мощное сотрудничество. При этом в ГФС будет удержан достаточный потенциал для преодоления любых проявлений налогового мошенничества, подчеркивается в тексте.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон No1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас - "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

Министр финансов Александр Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции (Службы финансовых расследований) согласно меморандуму с МВФ и категорически выступил против восстановления налоговой милиции.

Попытка Верховной Рады 23 февраля вернуть налоговую милицию в правовое поле провалилась - поддержанная профильным парламентским комитетом поправка в законопроект "О налогообложении наследства" была раскритикована министром финансов А.Данилюком и набрала 194 голоса при необходимом минимуме 226 голосов.