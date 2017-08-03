Закон об изменениях в госбюджет-2017 вступил в силу

Закон об изменениях в государственный бюджет на 2017 год вступил в силу в четверг, 3 августа. Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 2 августа и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Изменениями в госбюджет увеличена доходная часть фонда госбюджета с 731,031 млрд гривен до 770,966 млрд гривен, расходная часть госбюджета - с 800,126 млрд гривен до 841,102 млрд гривен.

Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.

Предельный размер госдолга увеличен с 1 716,7 трлн гривен до 1 823,7 трлн гривен в связи с докапитализацией Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, 1 августа президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

В частности изменения в государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на 79,4% до 45,2 млн гривен.

Также изменения в государственный бюджет 2017 года предусматривают увеличение дотации государственным угольным шахтам (частичное покрытие разницы в себестоимости) на 64,3%, или на 559 млн гривен до 1,429 млрд гривен.