Законопроект о "финансовой полиции" обсудят с бизнесом - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость создания единого органа, который будет профессионально заниматься расследованием финансовых преступлений и позволит избавиться от существующих злоупотреблений в этой сфере.

Об этом он сказал в понедельник во время совещания по вопросам образования органа противодействия финансовым преступлениям, сообщает Правительственный портал.

"К бизнесу обращается вся правоохранительная система. Это могут сделать и органы МВД, и СБУ, налоговая милиция, много других контроллеров. Логика следующая: ликвидировать эти функции по работе с бизнесом, относительно финансовых вопросов в СБУ и в МВД, и ликвидировать налоговую милицию. Вместе с тем, создать один орган, который будет профессионально заниматься этой деятельностью и таким образом минимизировать злоупотребления и повысить эффективность работы по расследованию финансовых махинаций", - отметил Гройсман.

По его словам, в Украине нужно создавать условия, которые дадут возможность бизнесу почувствовать качественные взаимодействия с правоохранительной системой.

"Убежден в том, что у нас есть одна задача - нам нужно не просто говорить о нормальных взаимоотношениях с реальным сектором экономики и бизнесом, нам нужно создавать надлежащие условия, которые дадут возможность бизнесу почувствовать и качественные взаимодействия с правоохранительной системой, с одной стороны, а с другой стороны, построить систему контроля, но не с точки зрения злоупотреблений", - подчеркнул Премьер.

Над этим вопросом работала межведомственная рабочая группа из представителей правительства, СБУ и ГФС под координацией министра финансов Украины Александра Данилюка, созданная в соответствии с поручением Премьер- министра по результатам совещания 6 февраля.

В ближайшее время рабочая группа завершает позиции ответственных органов и представляет согласованный подход к созданию органа по противодействию финансовым преступлениям.

Соответствующий проект закона будет обсужден с бизнесом, отметил Гройсман.

В совещании приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Александр Данилюк, министр юстиции Павел Петренко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководство Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Государственной фискальной службы.