Законопроект о пенсионной реформе существует и будет рассмотрен на Нацсовете реформ - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о пенсионной реформе существует и будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ.

"Мы начали с презентации, цивилизованной презентации, "белой книги", так сказать, стратегии или концепции, она полностью описана в полноценный законопроект, законопроект есть", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

При этом он отметил, что следующим этапом является рассмотрение реформы на заседании Нацсовета реформ, а также проведение переговоров с народными депутатами по вопросу реформы.

Как сообщалось, 17 мая Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, однако на данный момент он не опубликован.