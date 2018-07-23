Законопроект об отмене "Роттердам плюс" - абсолютно тупиковый, неуместный и популистический - эксперт

Разработка нового законопроекта фактически противоречит закону о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласно которому регулятор должен быть независимым от других органов власти, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Попытка отменить "Роттердам плюс" может создать сложности перед отопительным сезоном, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "Обозревателю".

Эксперт проанализировал зарегистрированный 17 июля в парламенте законопроект No8626 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно удешевления электроэнергии", который предполагает отмену формулы при расчете тарифов.

"В данном законопроекте предлагается сохранить формульный подход, но формулу "Роттердам плюс" изменить на формулу "0,9 * Роттердам", - отмечается в пояснительной записке к документу.

"Это может создать серьезные проблемы при подготовке осенне-зимнего сезона и для накопления угля. Поэтому я думаю, что путь, избранный политиками, изменить тариф через новый закон, он является абсолютно тупиковым, неуместным, на сегодня можно его назвать скорее всего популистическим", - заявил он.

Эксперт считает, что попытка нинициаторов законопроекта вмешаться в формирование тарифов вступает в противорчение с законом о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сггласно которому регулятор должен быть независимым от других органов власти.

"Я бы сказал, что уже принят закон про Национальную комиссию регулирования энергетики Украины. И, в принципе, функция установления тарифов, цен на энергоносители возложено именно на эту комиссию. Разработка нового законопроекта фактически противоречит закону о НКРЭКУ. Эта комиссия, в соответствии с украинскими обязательствами перед энергетическим сообществом и в соответствии с договором про ассоциацию Украины и Европейского Союза, должна быть независимой от политического влияния. Поэтому я думаю, что такой законопроект в данном случае абсолютно не является уместным", - отметил Омельченко.

Если такой закон будет принят, это отпугнет инвесторов, которых государство рассчитывает привлечь к приватизиции энергопредприятий, добавил он.

"Естественно, что вмешательство политиков в ценообразование, в тарифы не будет способствовать, мягко говоря, привлечению иностранных инвесторов в энергетический комплекс. Это абсолютно понятно. Поэтому, если подытожить, то можно сказать, что действительно этот законопроект сегодня не является актуальным, не является логичным с точки зрения правового обеспечения и с точки зрения политики в энергетической отрасли", - уверен эксперт.

Формула нуждается в совершенствовании, считает он, но этим должна заниматься НКРЭКУ, а не Верховная Рада.

"Действительно, формула имеет определенные недостатки на данный момент. Однако для того, чтобы ее как-то модернизировать, улучшить, необходима работа именно Национальной комиссии и необходимы соответствующие технологические, экономические обоснования. Это понимание, каким образом будет формироваться баланс энергетического угля, как мы будем закрывать пробелы по импорту. Если такой закон будет принят, то первое - это будет противоречить закону про НКРЕКП, действующему сейчас, второе - украинским обязательствам перед энергетическим сообществом и договором про ассоциацию. Потому что политики не имеют права вмешиваться в деятельность этой комиссии относительно тарифов", - резюмировал директор энергетических программ Центра Разумкова.

В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен), плюс доставку в украинский порт.

В Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей: в случае поставок природного газа действует формула "Дюссельдорф плюс" (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), для нефти используются котировки "Platts плюс премия".