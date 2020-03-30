Зал "Євробачення" в Нідерландах переобладнують для людей з коронавірусом

Концертний зал Ahoy в Роттердамі, де мало проходити "Євробачення", з понеділка зроблять місцем, де надаватимуть допомогу хворим коронавірусів. Про це пише NU.nl, передає УНН.

Повідомляється, що на сьогодні в залі знаходиться 88 ліжок, але місткість може бути збільшена до 680 ліжок. Місця віддадуть для прийому людей, які потребують догляду, але не обов'язково потребують лікування в лікарні.

Це можуть бути бездомні, люди похилого віку, у яких немає нікого, щоб доглядати за ними, або пацієнти, які страждають від коронавірусу, які не потребують медичної допомоги з лікарні.

В серпні минулого року Роттердам був оголошений місцем проведення конкурсу "Євробачення-2020".

Але недавно Європейський мовний союз (EBU) прийняв рішення про скасування конкурсу "Євробачення" на тлі пандемії коронавірусу.