Заменить поставки угля из ОРДЛО возможно только российским.

Заменить украинский уголь из ОРДЛО на данный момент способен только российский.

Альтернативой поставкам угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей является либо начало импорта угля из России, либо запуск газомазутных блоков теплоэлектростанций, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы не сможем взять у Южно-Африканской республики сейчас уголь, поскольку он законтрактован по апрель включительно, и это связано с глобальными процессами, в том числе, остановкой АЭС. Поэтому ЮАР и Австралию мы вычеркиваем, остается 2 выхода - либо Россия по импорту, либо российский газ на газомазутные блоки", - сказал министр.

По его словам, в месяц энергосистема потребляет порядка 1,2 миллионов тонн антрацитового угля, при этом запасы на 13 февраля на складах ТЭС составляют 842 тыс. тонн. Насалик подчеркнул, что на текущий момент на ТЭС и ТЭЦ находится на 120 тыс. тонн антрацита больше, чем было предусмотрено планами министерства.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отказ Украины от антрацита из Донбасса обойдется в 15 млрд грн. Он также сказал, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России, но закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.

Напомним, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.

По материалам: 112 Украина

