Заместитель городского головы Северодонецка попался на взятке

Заместителя городского головы Северодонецка и помощника депутата задержали во время получения взятки в размере 135 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает "Слово и Дело".

Взятка Холодницкому: ГПУ завершила досудебное расследованиеГенпрокуратура завершило расследования эпизода с предложением неправомерной выгоды руководителю Антикоррупционной прокуратуры.

Задержание в рамках уголовного производства провели работники прокуратуры Луганской области совместно с сотрудниками СБУ в Луганской и Донецкой областях.

Досудебным следствием установлено, что в конце 2017 года чиновник требовал от директора строительной компании деньги в размере 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией строительных работ по ремонту сетей, помещений систем отопления, водоснабжения и водоотведения здания одной из больниц города Северодонецка.

15 февраля во время получения неправомерной выгоды в размере 135 тыс. грн чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему и посреднику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Взятка детективу НАБУ по делу Альперина: ГПУ получила доступ к телефонам фигурантовСледователи Генпрокуратуры получили доступ к некоторым документам Антикоррупционного бюро по делу о предложении взятки детективу.

Следователями и прокурорами проводится комплекс неотложных следственных- разыскных действий для документирования преступной деятельности, продолжаются обыски по месту жительства и работы чиновника.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время проверяется причастность должностного лица к совершению других коррупционных преступлений на территории области.

Напомним, Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти в 21 миллион гривен. Однако позже Апелляционный суд уменьшил залог до 140 тысяч гривен.