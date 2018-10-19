Замминистра финансов Украины заявил, что ГФС разделят на три отдельных органа

Государственную фискальную службу Украины (ГФС) планируют разделить на три равнозначных по функционалу органа. Об этом 16 октября заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов на встрече с представителями 25 бизнес- ассоциаций и отраслевых объединений, сообщила 17 октября пресс-служба Министерства финансов Украины.

По словам замминистра, после реформирования ГФС один из органов будет администрировать налоги, второй - таможенные платежи, а третий - расследовать финансовые преступления.

Верланов также отметил, что сейчас важно демилитаризовать налоговую администрацию и устранить препятствия для плательщиков.

Других подробностей относительно реформирования ГФС пресс-служба министерства не сообщила.

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.