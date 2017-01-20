Замначальника Львовской таможни задержан за вязку в 15 тысяч долларов

Львовские правоохранители задержали вчера и. о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС, которого подозревают в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Чиновник был задержан за взятку в размере 15 тыс. долларов, которую он требовал и получил в качестве "ежемесячной дани" для тех, кто пересекает таможенную границу Украины.

Матиос добавил, что о поборах знали все, однако показания дали лишь некоторые люди.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК, денежные средства были изъяты в полном объеме.