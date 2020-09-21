Запаси газу у ПСГ України перевищили 27,2 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 19 вересня збільшився до 27,212 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 80,05 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби відібрано 0,01 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 19 вересня вказано, що в Україну за добу зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, влітку цього року ціни на газ для населення почали знову зростати.



