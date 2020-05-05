Запаси пшениці в Україні удвічі більші за минулорічні - міністр економіки

Наразі запаси пшениці в Україні є вдвічі більшими, ніж були у минулому році.

Про це розповів на брифінгу 5 травня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний момент запаси пшениці є вдвічі (або десь на 1-1,5 млн тонн) більшими від того рівня, який був минулого року", - сказав Петрашко.

Як він зазначив, у липні в Україні вже з'явиться зерно нового врожаю, і можна буде проаналізувати ситуацію і збалансовано ухвалювати рішення щодо продовольчої безпеки.

"У нас продовольча безпека буде важливим питанням і в наступному році. І ми приймемо конструктивне рішення, яким чином збалансувати ситуацію у 2020/2021 маркетинговому році. Ми домовимося з виробниками та трейдерами щодо продажу зерна. Можливо, будем моніторити ситуацію у квартальному режимі, щоб вони могли експортувати", - наголосив міністр.

За його словами, ще триває дискусія з бізнесменами щодо експорту кукурудзи.

"На даний момент ми не приймаємо якихось обмежувальних заходів, але знаходимося у постійному діалозі. Не буде ніяких дефіциту ні хліба, ні кормів для худоби. У той же час буде збережений цивілізований підхід до експорту", - підкреслив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрія Ярмака, весняні приморозки ушкодили значно послаблені посухою посіви озимої пшениці та озимого ріпаку.

Також, за інформацією Ярмака, в Україні цього року від приморозків дуже постраждали кісточкові, а отже в Україні не варто очікувати суттєвого урожаю ані черешні, ані абрикосів, ані персиків. Крім того, цей рік може бути провальним і для виробників яблук.