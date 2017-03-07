Запасов антрацита в Украине хватит на месяц, - "Укрэнерго"

Общие запасы антрацита в Украине оцениваются в почти 816 тыс. тонн

В Украине запасов угля антрацитовой марки хватит приблизительно на месяц работы тепловых электростанций и централей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", с нынешними запасами угля Луганская ТЭС проработает 91 день, Приднепровская и Криворожская по 35 дней, Змиевская и Трипольская по 30 дней.

Также сообщается, что общие запасы антрацитового угля в Украине оцениваются в 815,74 тыс. тонн, газового угля - 1,012 млн тонн. В общем на складах энергогенерирующих компаний находится 1,82 млн тонн угля.

Фото: запасы угля в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что ТЭС сократили потребление антрацитного угля в два раза.