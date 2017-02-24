Запасы угля на ТЭС Украины за сутки увеличились на 2,3%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины за последние сутки возросли на 2,3% (на 34,9 тыс. тонн) - до 1 млн 552,1 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на 24 февраля запасы углей антрацитовой группы составили 789,1 тыс. тонн (+0,3% к 23 февраля), газовой группы - 763 тыс. тонн (+4,5%).

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за последние сутки возросли на 0,9% (на 1,1 тыс. тонн) - до 117,6 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на 24 февраля составляют 59,8 тыс. тонн (-5,2% к 23 февраля), газовой - 57,8 тыс. тонн (+8,2%).

По данным НЭК "Укрэнерго", на утро 24 февраля в покрытии энергопотребления 20380 МВт ОЭС Украины принимали участие 24 пылеугольных блока и четыре корпус ГК ТЭС мощностью 4004 МВт, 13 блоков и один турбогенератор АЭС мощностью 11898 МВт, ГЭС и ГАЭС - 2249 МВт, ТЭЦ - 2019 МВт, ВИЭ - 210 МВт.

Вне резерва 23 февраля из-за отсутствия угля преимущественно антрацитовой группы находилось 12 энергоблоков и один корпус ТЭС (3910 МВт).

На вечерний максимум 23 февраля экспорт с энергоострова "Бурштынской ТЭС" составлял 114 МВт, в Польшу - 215 МВт, тогда как экспорт в направлении Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал.

Графики ограничения или аварийных отключений потребителей системным оператором Украины 23 февраля не применялись.

Ранее врио главы НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отмечал, что в рамках введениия чрезвычайной ситуации в электроэнергетической отрасли планируется снизить сжигание электростанциями антрацита с 30 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в сутки.