Заплатили за навчання, лікування чи іпотеку? Отримайте повернення ПДФО

Що таке податкова знижка, хто її може отримати і чому варто поквапитися подати документи вже зараз?

Щомісяця із зарплати кожного офіційно оформленого працівника на користь держави відраховується податок з доходу фізичних осіб (ПДФО). Відсоток податку суттєвий - 18%. Але його частину можна повернути. Як, на яких умовах і в які терміни?

Ми попросили відповісти на ці запитання консультантку Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександру Томашевську. Ось що вона розповіла.

Хто може претендувати на податкову знижку?

Законодавство передбачає повернення податку лише для тих, хто отримав доходи у вигляді заробітної плати, попри те, що видів доходів, з яких сплачується ПДФО, значно більше.

Інформацію про розмір такого доходу можна отримати у вигляді довідки про виплачені доходи у бухгалтерії роботодавця.

Доходи, отримані фізичною особою-підприємцем (ФОП), до розрахунку податкової знижки не потрапляють, оскільки єдиний податок - це податок, повернення якого заявляє громадянин.

У яких випадках я можу претендувати на повернення ПДФО?

Податкова знижка передбачає, що можна повернути податок лише за певний список видатків, прописаний у статті 166 Податкового кодексу України.

1. Частина відсотків, сплачених за договором іпотечного кредитування. Але є ціла низка застережень, зокрема це має бути основне місце проживання позичальника, також існує поправочний коефіцієнт, якщо площа житла перевищує 100 кв м. Крім того, у платежах за іпотеку має бути деталізація сум тіла кредиту та відсотків.

2. Вартість витрат на придбання або будівництво будинку за програмою "доступне житло".

3. Сума офіційних пожертвувань на користь благодійних організацій, але не більше ніж 4% від загальної суми річного доходу.

4. Сума коштів, сплачених українським дошкільним, позашкільним, загальноосвітнім навчальним закладам, а також навчальним закладам професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття освіти самого громадянина чи членів його родини першого ступеня споріднення.

5. Витрати на оплату лікування закладам сфери охорони здоров'я як самого платника податків, так і рідних першої лінії спорідненості. А також на придбання життєво необхідних для лікування медикаментів. Пункт закону містить великий перелік витрат, які не можуть бути заявлені.

6. Внески до недержавних пенсійних фондів, до фондів добровільного медичного страхування для самого платника податків та рідних першої лінії спорідненості.

7. Вартість переобладнання автомобіля під використання біопалива.

8. Вартість оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (під час оформлення офіційного договору оренди).

У чому може виникнути проблема? Багато витрат, які ми сплачуємо, не підтверджуються документами або не підпадають під список для заяви про повернення ПДФО.

Наприклад, у частині придбання медикаментів йдеться лише про життєво необхідні препарати, донорські компоненти, протезно-ортопедичні пристосування, вироби для осіб з інвалідністю.

Витрати на лікування або навчання за кордоном не включаються до переліку для повернення частини податку.

Добре. Які документи, що підтверджують витрати, підійдуть?

Це квитанції, фіскальні чи товарні чеки, прибуткові касові ордера, акти виконаних робіт тощо. Вони повинні ідентифікувати продавця товарів, робіт чи послуг та одержувача (особи, яка звертається за податковою знижкою).

Якщо послугу надавали за договором - знадобиться копія договору. Врахуйте, що податкові органи вивчатимуть документи, що підтверджують витрати, і можуть відмовити у поверненні податку, якщо документи оформлені неправильно або з дефектами. Для підтвердження спорідненості з членом сім'ї також слід додати копію паспорта заявника, свідоцтва про шлюб або народження.

Якщо ви подаєте декларацію онлайн, всі скан-копії документів прикріплюються у вигляді файлів додатків до декларації. Якщо подання декларації проводиться фізично, наприклад, поштою або безпосередньо платник податків подає всі документи до податкової інспекції за місцем реєстрації, додаються засвідчені копії. Як розрахувати податкову знижку?

Визначаємо річну зарплатню. Якщо за місяць вона становить 10 000 грн, річний дохід у вигляді зарплати - 120 000 грн. Роботодавець із цієї зарплати утримав у вас та перерахував до бюджету 21 600 грн податку з доходів громадян.

Тепер підсумовуємо витрати за рік, які підпадають під компенсацію.

Наприклад, оплата за навчання дитини - 20 000 грн, відсотки за іпотеку - 30 000 грн, страховка - 10 000 грн та лікування - 15 000 грн. У сумі витрати становили 75 000 грн.

18% ПДФО від суми витрат (75 000 грн) становить 13 500 грн, це і є сума податку до повернення.

Чи є межа суми податку, яку я хочу повернути?

Так, звісно. Не можна повернути податок у сумі, що перевищує податок, який було сплачено. Наприклад, якщо працівник за рік заробив 120 000 грн доходу у вигляді заробітної плати, сума утриманого податку складе 18% або 21 600 грн. Це і є максимальна межа суми для повернення податку. Якщо людина працювала не весь рік, а лише пів року чи дев'ять місяців року, право на повернення податку, безумовно, зберігається. Тобто, якщо витрати, що входять до перерахованого вище переліку, були зроблені в місяці, коли людина не працювала - вона може претендувати на податкову знижку.

Чи можуть виникнути запитання до громадянина, який усі зароблені кошти витратив на ту статтю видатків, що дозволяє заявити повернення податку? Тобто не їв, не витрачав на проїзд чи одяг, а все до копійки віддавав на лікування чи відсотки за іпотекою? Нам такі ситуації на практиці не зустрічалися, але радимо дотримуватися критеріїв здорового глузду під час подання податкової декларації з вимогою повернути податок.

Як, коли і куди подаватися на повернення податку?

Ми рекомендуємо подавати декларацію через кабінет платника податків онлайн, підписавши її ключем електронного цифрового підпису.

По-перше, ви зможете перевірити правильність її заповнення та виправити помилки до подання до податкової, оскільки є автоматичний контроль заповнення. Якщо декларацію було заповнено неправильно, прийде квитанція про те, що документ містить помилки. Під час надсилання документів поштою доведеться чекати від податкової письмової відповіді поштою, а потім подавати весь пакет документів знову, усунувши недоліки.

По-друге, ви подасте документ точно до правильної податкової інспекції свого району, за місцем реєстрації громадянина. Електронний кабінет унеможливлює помилку такого роду.

Якщо документів, доданих до декларації, не вистачає, інспектор може вам зателефонувати і в телефонному режимі попросити подати декларацію повторно, додавши ті чи інші документи чи відомості.

Повернення суми податку провадиться на рахунок платника податків у банку, цей рахунок ви вказуєте у декларації. Готівкою, звісно, суму податку забрати не можна.

У які терміни слід подати декларацію?

Граничний термін подання декларації за 2020 рік, що передбачає повернення податку, - до кінця 2021 року.

Якщо ви не користуєтеся цією нагодою, повернути податок за минулі періоди вже не можна.

Так просто? Може, це довго?

Якщо ви скрупульозно збирали всі документи протягом року, і всі вони правильно оформлені, ви правильно провели розрахунок податкової знижки, правильно заповнили декларацію, не забувши про жодні доходи і прикріпивши всі необхідні документи, то з моменту подання декларації до повернення податку на банківський рахунок минає до одного місяця.

Рекомендуємо не подавати декларацію в останні дні грудня, оскільки усунути недоліки у такій декларації ви просто не встигнете і втратите можливість повернути податок цього року.

Вероника Гаврилюк, замредактора деловой редакции LIGA.net