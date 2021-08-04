Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) було повернуто у власність держави. Це підприємство в 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє сьогодні пресслужба САП.

4 серпня 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Кіпр) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

"Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізьській суд вже виносив у липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Кіпр), скерував справу на новий розгляд", - повідомили в САП.

На сьогодні, суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув "Запорізький титано-магнієвий комбінат" у власність держави.

Нагадаємо, Сивака обвинувачували у розтраті майна ЗТМК в сумі понад 492 млн грн через зловживання службовим становищем. Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Проте суд визнав його невинним. Тому САП оскаржила такий вирок.

Втім апеляційна палата Вищого антикорупційного суду також виправдала Сивака. Лише один із суддів оприлюднив окрему думку, в якій вирішив, що ексдиректора ЗТМК треба було визнати винним у розтраті частини суми підприємства.

За версією слідства, впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ "ЗТМК", відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн грн. Однак, Сивак, зловживаючи службовим становищем та увійшовши у змову з групою осіб, вчинив розтрату 492 млн грн, перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано на рахунки ДП "ЗТМК" з метою погашення заборгованості останнього перед ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" і ТОВ "Сінтез Ресурс".

Крім цього ТОВ "ЗТМК" погасило заборгованість ДП "ЗТМК" за кредитним договором перед банком Надра та прострочену заборгованість ДП "ЗТМК" за використану електроенергію від ВАТ "Запоріжжяобленерго". Тоді як останній платіж мала здійснити компанія Tolexis Trading Limited за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ "ЗТМК".