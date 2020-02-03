Запорожский аэропорт, Хортицу и облэнерго открыли для инвесторов

На сайте Кабмина 26 января опубликовали Инвестиционный атлас Украины, в который включили и три запорожских объекта: Хортицу, аэропорт и облэнерго.

Напомним, что на последней сессии городского совета депутаты приняли обращение к президенту Украины, премьер-министру Украины о недопустимости передачи в концессию Запорожского аэропорта.

Также депутаты приняли еще одно обращение к президенту Украины о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность КП "Международный аэропорт Запорожье".

Напомним, работы по вводу в эксплуатацию нового пассажирского терминала запорожского аэропорта на данный момент так и не возобновлены. В мэрии отмечают, что главная причина - затягивание решения вопроса относительно возвращения документов, изъятых СБУ во время обысков, которые прошли 17 января.

В то же время, ситуацию с предприятием "Запорожьеоблэнерго" нельзя назвать менее запутанной.

За последнее время энергокомпании удалось почти вдвое сократить задолженность перед ГП "Энергорынок" за активную электроэнергию - с 918 млн грн (на 01.01.2018) - до 470 млн грн (на 01.03.2019). путем жесточайшей экономии в течение нескольких месяцев за счет этих средств нам удалось погасить задолженность по зарплате, на 01.07.2018 года составлявшую 351 млн грн.

Вместе с тем у "Запорожьеоблэнерго" остается еще множество проблем, требующих решения, в том числе вопрос задолженности "Запорожьеоблэнерго" по налоговым обязательствам. Долг компании только по штрафным санкциям за нерегистрацию в установленные сроки налоговых накладных составляет 353 млн грн. Осложняет положение и позиция, занятая НКРЭКУ, которая, несмотря на решение суда о рассрочке задолженности ПАО "Запорожьеоблэнерго" перед ГП "Энергорынок" до 2022 года, снова применяет к энергокомпании "нулевой" алгоритм.

Хортицу в инвестиционном атласе представляют использовать как историческую достопримечательность, а также рекреационную и спортивную зону. Отметим, что любое строительство на острове запрещено законом, поскольку он является Национальным историко-культурным заповедником.

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