Запорожский алюминиевый комбинат умышлено уничтожали в интересах российских конкурентов - СБУ

В 2015 году, перед возвращением комбината в собственность государства, подозреваемые расконсервировали и ликвидировали основные фонды "ЗАлКа".Производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла / Фото УНИАН

Инвесторы умышленно уничтожали Запорожский алюминиевый комбинат в интересах российских конкурентов. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций "ЗАлКа". Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РУСАЛ", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан. Злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей "ЗАлКа", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По его данным, в 2009 году эти люди организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования.

Спустя два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия "ЗАлК" - Глуховского карьера кварцитов - компаниям, аффилированным с "РУСАЛом".

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината в собственность государства, подозреваемые расконсервировали и ликвидировали основные фонды "ЗАлКа", что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия.

Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 39 млн долларов США и более 100 млн грн.

Следователями СБУ по результатам расследования уголовного производства объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством, среди подозреваемых - трое граждан России.

Расследование продолжается.

Справка УНИАН. Запорожский производственный алюминиевый комбинат ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема.

ФГСУ намерен в этом году продать 68% акций ЗАлКа.

Источник: unian.net

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