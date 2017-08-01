Запорожского главврача задержали за махинации со "скорыми"

Во вторник, 1 августа, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали главного врача Запорожской областной больницы (КУ "Запорожская областная больница" Запорожского областного совета).

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

"Чиновника задержали по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Читайте также: Следствие по делам Лозового и Дейдея продолжаются - представитель НАБУ

По версии следствия, задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и ООО в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета (бюджетная программа "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение медицинского автотранспорта и оборудования для учреждений здравоохранения").

"В результате для нужд возглавляемого им коммунального медицинского заведения за бюджетные средства было приобретено 26 единиц легковых специальных (санитарных) автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствовали требованиям стандартов Украины, и эксплуатация которых по прямому назначению была невозможна. Также, по версии следствия, в результате этих действий государству был причинен ущерб на общую сумму 13 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный доставляется к Национального антикоррупционного бюро в г. Киеве, где ему будет сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Следственные действия в Запорожской областной больнице осуществляются в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления должностными лицами Запорожской ОГА и Запорожской клинической больницы своим служебным положением, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в особо крупных размерах.