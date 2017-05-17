Запрет "1С" в Украине: бухгалтерам разъяснили ситуацию

Бухгалтера, на компьютерах которых установлена программа "1С", смогу и дальше пользоваться продуктом.

Об этом сообщает "КП в Украине" со ссылкой на экспертов, передает NewsOboz.org.

"Санкции вводятся относительно запрета новых торговых операций в отношении именно указанных в списке компаний. То есть, вы не сможете официально купить программный продукт "1С" на новый период времени непосредственно у компании, которая указана в списке. Если у вас уже установлен пакет программ, то вы им можете пользоваться до окончания срока пользовательского соглашения. Другой вопрос, как часто разработчик будет делать обновления, понимая, что в ближайшее время украинский бизнес будет переходить на другие программные продукты", - отметила юрист Мария Коваль.

В компании "Еврософтпром", которая владеет правами на использование торговых марок "1С" в Украине, сообщили, что прямого запрета на торговлю продукцией "1С" в Украине нет.

"Санкции вводят запрет на деятельность некоторых компаний. Поэтому компании- франчайзи, которые уже выкупили продукцию "1С" и не попали в санкционные списки, смогут продавать ее конечным пользователям и дальше. Что касается поддержки уже существующих клиентов, то мы сделаем все возможное, чтобы обновления выходили вовремя", - отметили представители компании.

При этом эксперты в области IT-технологий говорят, что продукция "1С" может повторить путь антивируса Касперского, который тоже попал под запрет в Украине. В итоге это программное обеспечение начали продавать через украинское юрлицо.

По словам специалистов, альтернативное программное обеспечение в Украине есть, но главный вопрос сложности перехода заключается в сроках внедрения программ и переобучении персонала.

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