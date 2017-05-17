Запрет "1С" в Украине: что будет с бизнесом и где искать альтернативу

Президент Украины Петр Порошенко вчера подписал указ о введении санкций в отношении 450 российских компаний. В "немилости" оказались также и разработчики бухгалтерской программы "1С", которую в Украине используют около 80% предприятий. Украинскому бизнесу уже в скором будущем придется осваивать новые программы, или же искать "лазейки" для того, чтобы продолжать использовать запрещенные "1С". Сайт "Сегодня" разобрался, как запрет самой популярной бухгалтерской программ повлияет на бизнес.

Как будет работать бизнес

Российской программой "1С" в Украине пользуется 300 тысяч компаний, это около 80% всего бизнеса. В первую очередь санкции в отношении разработчика касаются непосредственно предпринимателей, считает глава совета директоров Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры", экс-замминистра финансов Елена Макеева. По мнению эксперта, достойной альтернативы программе "1С" в Украине нет. "Существует острый дефицит бухгалтерских кадров, далеко не каждый бухгалтер умеет пользоваться ими (другими программами, - прим. ред.) и обучение требует значительных инвестиций денег и времени - профессия требует полного перевооружения. Ни SAP, ни другие аналогичные продукты в базовой версии не имеют налоговых модулей, таким образом, нужно больше инвестировать денег на их разработку", - уверена Елена Макеева.

Предприятия, которые уже купили программу "1С", продолжат ее пользоваться и будут получать обновления, однако новый продукт приобрести нельзя, пояснили в дочернем предприятии "Еврософтпром". "Мы не понимаем причин, почему нас включили в список санкций. Мы направили письма в СНБО и СБУ и мы надеемся, что данное решение будет изменено или отменено. Пока это не случилось, мы будем продолжать поддерживать наших клиентов и предоставлять им обновления. Мы найдем пути для этого", - цитирует "Интерфакс" директора компании ООО "Скайлайн Софтвер", которая является оператором распространения продуктов "1С: Предприятие", Вадима Мазура.

Как отмечают эксперты, по действующему законодательству предприятия, которые будут использовать программу "1С" наказать не могут. Как рассказывает юрист Александр Плохотник, компании, которые уже приобрели программу, имеют право свободно ее пользоваться. "Никто не запрещал использовать программное обеспечение. Есть санкции против конкретной компании, которые ограничили ее деятельность. Насколько я знаю, обновляться программа, если ее уже купили, будет. Но другой вопрос - будет ли у разработчика стимул современно обновлять программу, если перспективы для этой компании в Украине слабые. Но тут важно отметить, что после окончания срока действия пользовательского соглашения предприятия не смогут купить новый продукт", - рассказывает юрист.

По словам Макеевой, санкции в первую очередь касаются госкокмпаний. "Со слов СБУ почти все госкомпании пользуются "1С". Это вопрос национальной безопасности. Поэтому они не должны использовать этот продукт. Что касается бизнеса, этот вопрос уже лежит в плоскости моральной. То есть, это решение и вопрос безопасности бизнеса, какой программой он будет использовать. Причем представители "1С" вчера заявили, что они не остановят облуживание обновления программного обеспечения. То есть, бизнес, как работал на "1С", так и будет работать. А те, кто морально не могут пользоваться "1С", они перейдут на другие программные продукты", - сказала Макеева.

Кроме того, как отмечает гендиректор "Бейкер Тилли Украина" Александр Почкун, государство наложило санкции на российские компании, а не на сам программный продукт. То есть, украинские фирмы смогут получить разрешения и продавать этот же программный код.

"Они могут использовать этот же программный код, но без компании- разработчика. Возможно, просто передадут права какой-то украинской компании. Я не думаю, что каким-то образом возможно неиспользование этого программного продукта. Приобретен продукт, он работает, они функционируют. "1С" никуда не денется, скорее всего, изменятся юридические нормы взаимодействия. Я не вижу в этом катастрофы, могут продавать эту программу и назвать ее, например, "1У", а не один "1С", - рассказывает Александр Почкун.

"Они могут использовать этот же программный код, но без компании- разработчика. Возможно, просто передадут права какой-то украинской компании. Я не думаю, что каким-то образом возможно неиспользование этого программного продукта. Приобретен продукт, он работает, они функционируют. "1С" никуда не денется, скорее всего, изменятся юридические нормы взаимодействия. Я не вижу в этом катастрофы, могут продавать эту программу и назвать ее, например, "1У", а не один "1С", - рассказывает Александр Почкун.

В то же время, по мнению эксперта, ограничения работы в программе "1С" будет стимулировать иностранные компании заходить на рынок, а украинских стартаперов - развивать новые программы. Украинские предприятия, которые еще не купили "1С", уже сейчас могут купить программу-аналог.

Есть ли альтернатива "1С" в Украине

Главное преимущество российской программы, уверен Александр Почкун, - российский интерфейс. Украинским бухгалтерам легче работать на понятном языке с привычным интерфейсом. Кроме того, как говорит Макеева, в базовой версии "1С" есть налоговый модуль, а у большинства западных аналогов такого модуля нет.

Еще одно преимущество - низкая цена. Купить базовую версию "1С" можно всего за 1560 гривен. Для примера, немецкий аналог программа SAP стоит в несколько раз дороже. Кроме этого, программа не локализирована. Если "1С" учитывает особенности украинского законодательства и быстро адаптируется к новым постановлениям и законам, в SAP придется самостоятельно учитывать нововведения.

Однако, в "1С" есть и свои недостатки. Европейские аналоги быстрее и позволяют системно подходить к решению задач, учитывать все расходы и непредвиденные обстоятельства.

"Для бизнеса это хороший стимул рассмотреть другие варианты, международные форматы, которые не всегда дороже. Есть такой продукт Quickbox и наверняка появится компания, которая захочет сделать локализацию этого продукта на украинский рынок. И таких продуктов большое множество", - уверен Александр Почкун.

"Для бизнеса это хороший стимул рассмотреть другие варианты, международные форматы, которые не всегда дороже. Есть такой продукт Quickbox и наверняка появится компания, которая захочет сделать локализацию этого продукта на украинский рынок. И таких продуктов большое множество", - уверен Александр Почкун.

Уже сейчас есть менее популярные аналоги "1С", например, One Box, "Дебет- кредит". "Бухгалтерская программа это не космические технологии. В условиях, когда рынок привык к одной программе и есть монополия, в него сложно входить. После указа президента появилось новое воздействие, которое открывает двери для других разработчиков. Пользователи будут вынуждены рассматривать альтернативные решения. Рынок становится свободнее", - уверен гендиректор "Бейкер Тилли Украина".

Для использования новых программ украинским бухгалтерам придется дополнительно пройти обучение, а в некоторых случаях, использовать профессиональные термины на английском языке. Правда, как говорят эксперты, бухгалтерам и без того нужно было постоянно проходить обучения - программа "1С" постоянно обновлялась.

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против России. При этом всего в немилости оказались уже больше 450 компаний и 1228 физических лиц, а запреты будут действовать от года до трех. В новом списке - одиозный военный концерн "Алмаз-Антей", отстаивающий позицию РФ по сбитому над Донбассом "Боингу", ряд российских авиаперевозчиков и компании, которые занимаются строительством в Крыму. Самую бурную реакцию вызвало решение заблокировать ресурсы компании "Яндекс" (Яндекс.Деньги, Яндекс.Пробки, сайт "Кинопоиск", одноименный браузер и так далее), ресурсы компании Mail.ru (соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и одноименная почта), а также бухгалтерская программа "1С". Отмечается, что действие санкций против российских интернет-ресурсов рассчитано на три года.