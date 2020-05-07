Запуск громадського транспорту поки не на часі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує позицію уряду про те, що передчасний запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

Про це йшлося на традиційній нараді Президента з представниками Кабінету міністрів та відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Плановий помірний підхід до виходу з карантину - це правильно. Попри втому, не можна ставитися безпечно до епідемії. Сьогодні кількість заражених - понад пів тисячі. Транспорт - це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", - наголосив Зеленський.

Зазначається, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував Президента, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня, адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу.

За даними глави уряду, загалом в Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей - 299. Водночас заразилося більше громадян, ніж у попередні дні, - 507.

Президенту також доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив проблеми, які заважали проведенню тестування.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено рух наземного громадського транспорту, роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.

В Україні станом на ранок 7 травня підтверджено 13691 випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.