Запуск метро на Виноградарь откладывается - Киевметрострой

В Киевметрострой заявили, что катастрофически отстают от графика

Завершение строительства метро на Виноградарь откладывается на год. Об этом на пресс-конференции заявил глава набсовета ПАО Киевметрострой, генподрядчика проекта, Олег Токарев, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Токарева, сроки сорваны на год и потому на столько же переносится пуск.

Главный инженер строительства Евгений Шатайкин добавил, что на сегодняшний день отставание составляет не менее 7-8 часов. Он сказал, что после смены руководства Киевметрострой начались систематические невыполнения графика, а закупленная техника не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были в нее заложены.

Отмечается, что 17 декабря акционеры Киевметрострой решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. Новый набсовет уволил с должности гендиректора Василия Кобиля и назначил на его место Александра Метелицу.

Как пояснил Токарев, причина смены руководства - неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь.

"Сумма тендера - 6 млрд грн. В конце года был получен аванс - 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем Василием, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу", - сказал он.

В марте мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие станций Мостицкая и Проспект Правды в декабре 2021-го, метро на Троещину придется подождать еще 4-5 лет.

В ноябре Киевский метрополитен показал ход строительства метро на Виноградарь и первый туннель.