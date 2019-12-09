Запуск "Северного потока-2" затягивается - СМИ

Строительство газопровода "Северный поток-2" затягивается на несколько месяцев. Ранее объект планировали ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом заявил компания-оператор газопровода. В понедельник, 9 декабря, в компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта, сообщает DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам ", - отметили в компании. Впрочем, точную дату при этом назвать не смогли.

На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.

Ранее сообщалось о том, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на следующий год положение о введении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток- 2" является российский газовый монополист "Газпром".

По материалам: DW