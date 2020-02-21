Запустить ипотечное кредитование можно уже в этом году - НБУ

Замглавы НБУ Рожкова рассказала о макрофинансовой стабильности и снижении кредитных ставок.

Уже в 2020 году в Украине можно восстановить полноценное ипотечное кредитование. Об этом сказала в интервью изданию ТОП-100 первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.

По ее словам, в стране есть экономическая и макрофинансовая стабильность и это позволяет банкам снижать ставки по кредитам.

"Даже в 2020 году у нас возможны приемлемые условия для того, чтобы восстановить полноценное ипотечное кредитование", - подчеркнула Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что уровень инфляции снизился и это значит, что стоимость денег в экономике падает.

"Мы уменьшаем нашу учетную ставку и видим, что банки вслед за нами снижают ставки по депозитам. Ресурс будет достаточно быстро дешеветь. Это значит, что цена этих кредитов, как минимум за счет того, что падает стоимость входящих ресурсов, будет снижаться", - пояснила она. По мнению президента Владимира Зеленского, ставки по ипотечным кредитам могут быть снижены до 10% годовых. 30 января НБУ снизил учетную ставку сразу на 2,5 процентных пункта до 11%.