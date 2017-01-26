Зарплата главы Нафтогаза может превышать 2 млн грн в месяц - СМИ

Обнародованы условия трудового контракта главы Нафтогаза Андрея Коболева

Условия трудового контракта главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. Об этом говорится в соответствующих документах, которые опубликовала ЭП.

В Допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн грн.) СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

По данным издания, в настоящее время в Нафтогазе действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным.

В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

"Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме "за выполнение производственных функций и задач". Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 млн гривен в месяц", - пишет издание.

Вторые 100% выплачиваются не системно "за взнос в общие результаты работы".

В таком случае ежемесячное суммарное вознаграждение главы Нафтогаза может достигать 3,123 млн грн.

По данным источников издания, в настоящее время в НАК разрабатывается новый коллективный договор.

В Нафтогазе эту информацию не комментируют.

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ- менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией. "Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне", - говорил он.

Напомним, согласно декларации за 2015 год, из заработанных Коболевым 6,1 млн грн, 1,1 млн грн составила зарплата.